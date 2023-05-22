Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану. До переліку додали ще пʼятьох людей і дві організації, відповідальні за порушення прав людини в країні.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зокрема, у санкційному списку опинився командир підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF) і людина, пов’язана зі «справою Марʼям Арвін» — юристки, яка опинилася за ґратами через свою правозахисну діяльність і згодом померла.

Санкції також ввели проти речника іранської поліції, секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC) і фонду IRGC — це орган, відповідальний за управління інвестиціями Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.