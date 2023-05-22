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Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану. До переліку додали ще пʼятьох людей і дві організації, відповідальні за порушення прав людини в країні.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Зокрема, у санкційному списку опинився командир підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF) і людина, пов’язана зі «справою Марʼям Арвін» — юристки, яка опинилася за ґратами через свою правозахисну діяльність і згодом померла.
Санкції також ввели проти речника іранської поліції, секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC) і фонду IRGC — це орган, відповідальний за управління інвестиціями Корпусу вартових ісламської революції.
Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.
Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану. До переліку додали ще пʼятьох людей і дві організації, відповідальні за порушення прав людини в країні.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Зокрема, у санкційному списку опинився командир підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF) і людина, пов’язана зі «справою Марʼям Арвін» — юристки, яка опинилася за ґратами через свою правозахисну діяльність і згодом померла.
Санкції також ввели проти речника іранської поліції, секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC) і фонду IRGC — це орган, відповідальний за управління інвестиціями Корпусу вартових ісламської революції.
Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.