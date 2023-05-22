Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ МП на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Як повідомили в СБУ, під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською».

В спецслужбі наголосили, що таким чином він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

— Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика. Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ так званого Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.