Країни НАТО, зокрема США, розглядають варіант надання Україні гарантій безпеки за аналогією з Ізраїлем. Це може статися вже після літнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, передають «Європейська правда» та шведське видання Privata Affärer.

Джерела видання кажуть, що така угода не виключатиме майбутнє членство України в НАТО, але також допоможе Альянсу уникнути прямого зіткнення з росією. Вона базуватиметься на положеннях Київського безпекового договору, який Офіс президента України запропонував осінню 2022 року.

Журналісти також поспілкувалися з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він каже, що така угода допоможе Україні першочергово отримувати зброю та технології.

«Обговорення тривають повним ходом», — зазначив Дуда.

Неназвані західні посадовці розповіли WSJ, що такий документ міг би спонукати росію не затягувати війну з Україною. Проте один з американських посадовців зазначив, що поки тривають дискусії стосовно того, якою саме має бути ця «ізраїльська модель» для України.

Чиновники з кількох європейських країн, зокрема Франції та Німеччини, кажуть, що загалом вони згодні з тим, щоб Україні надали «низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості».

Нагадаємо, у японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн «Великої сімки».