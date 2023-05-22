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Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, передають «Європейська правда» та шведське видання Privata Affärer.
Джерела видання кажуть, що така угода не виключатиме майбутнє членство України в НАТО, але також допоможе Альянсу уникнути прямого зіткнення з росією. Вона базуватиметься на положеннях Київського безпекового договору, який Офіс президента України запропонував осінню 2022 року.
Журналісти також поспілкувалися з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він каже, що така угода допоможе Україні першочергово отримувати зброю та технології.
«Обговорення тривають повним ходом», — зазначив Дуда.
Неназвані західні посадовці розповіли WSJ, що такий документ міг би спонукати росію не затягувати війну з Україною. Проте один з американських посадовців зазначив, що поки тривають дискусії стосовно того, якою саме має бути ця «ізраїльська модель» для України.
Чиновники з кількох європейських країн, зокрема Франції та Німеччини, кажуть, що загалом вони згодні з тим, щоб Україні надали «низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості».
Нагадаємо, у японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн «Великої сімки».
Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, передають «Європейська правда» та шведське видання Privata Affärer.
Джерела видання кажуть, що така угода не виключатиме майбутнє членство України в НАТО, але також допоможе Альянсу уникнути прямого зіткнення з росією. Вона базуватиметься на положеннях Київського безпекового договору, який Офіс президента України запропонував осінню 2022 року.
Журналісти також поспілкувалися з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він каже, що така угода допоможе Україні першочергово отримувати зброю та технології.
«Обговорення тривають повним ходом», — зазначив Дуда.
Неназвані західні посадовці розповіли WSJ, що такий документ міг би спонукати росію не затягувати війну з Україною. Проте один з американських посадовців зазначив, що поки тривають дискусії стосовно того, якою саме має бути ця «ізраїльська модель» для України.
Чиновники з кількох європейських країн, зокрема Франції та Німеччини, кажуть, що загалом вони згодні з тим, щоб Україні надали «низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості».
Нагадаємо, у японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн «Великої сімки».