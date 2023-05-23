Вчора, 22 травня, о 16:00 окупанти вели артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, в ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.