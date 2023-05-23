Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не заохочують Україну проводити атаки за межами своєї території. Але Україна сама має вирішувати, як проводити військові операції.

Про це він сказав на брифінгу 22 травня.

Речник Держдепу зазначив, що не володіє інформацією про ситуацію у Бєлгородській області рф. Журналісти запитали його, чи підтримує він застосування американської зброї на території росії та чи вплине це на постачання винищувачів F-16 для України.

Міллер нагадав слова президента США Байдена, що Сполучені Штати підтримують навчання українських пілотів, а також працюють із союзниками щодо постачання винищувачів.

«Ми чітко дали зрозуміти українцям, що не підтримуємо чи заохочуємо атаки території за межами України. Але я вважаю важливим нагадати всім, що, звичайно, саме росія розпочала цю війну», — сказав Міллер.

Він нагадав, що саме росія продовжує здійснювати напади на цивільних українців, обстрілює школи, лікарні та об'єкти цивільної інфраструктури.

«Тож саме Україна має вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але саме росія є агресором у цій війні», — додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «‎смуги безпеки»‎ для захисту українців.