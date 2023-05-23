Російські сили безпеки в період з 19 по 22 травня зіткнулися з партизанами щонайменше у трьох місцях Білгородської області Росії, неподалік кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, приналежність партизанів залишається непідтвердженою, але відповідальність взяли російські антиурядові угруповання.

За даними британської розвідки, найсерйозніший інцидент стався неподалік міста Грайворон. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, поряд із місцями інцидентів почастішали обстріли з безпілотників або вогонь із закритих позицій. Росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки.

«Росія стикається з дедалі серйознішою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних районах, включаючи втрати бойових літаків, вибухи саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямі партизанські дії. Росія майже напевно використовує ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «‎смуги безпеки»‎ для захисту українців.

Водночас речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не заохочують Україну проводити атаки за межами своєї території. Але Україна сама має вирішувати, як проводити військові операції.