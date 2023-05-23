Баку збирається збільшувати обсяги експорту власного блакитного палива до країн Європи, щоб уже до 2027 року вийти на постачання обсягом, щонайменше, 20 мільярдів кубометрів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу президента Азербайджану.

Ільхам Алієв нагадав, що у липні минулого року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

— На основі цього меморандуму ми маємо подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші поставки природного газу до Європи становили вісім мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, — 20 мільярдам кубометрів. Вважаю, що це мінімум, оскільки потенціал є. Ми видобуваємо більше природного газу з родовищ. Незабаром оголосимо про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію, — зазначив Ільхам Алієв.

Ільхам Алієв зазначив, що Азербайджан, як надійний постачальник до Європи, сьогодні експортує нафту, природний газ та електроенергію, Баку також планує експортувати водень, зокрема, «зелений», що є частиною спільних стратегічних рамок нашої співпраці з ЄС.

За словами Ільхама Алієва, сприятливе інвестиційне середовище Азербайджану сприятиме, в майбутньому, диверсифікації економіки, що зменшить залежність від енергетичного сектору.

Нагадаємо, на початку року українські компанії-замовники послуг з транспортування газу розпочали імпорт газу з країн Європи через Молдову.