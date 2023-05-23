Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив, що українські пілоти вже почали навчання на американських винищувачах F-16. Але, за його словами, підготовка до навчання триває, і передові групи українських пілотів уже виїхали для цього.

Про це Ігнат сказав в етері телемарафону 23 травня.

Він зазначив, що зараз іде процес підготовки людей до того, щоб розпочати навчання. Уже є передові групи, що виїхали в країни Європи, які можуть надати майданчики для навчання. Також вивчається, як відбуватиметься процес тощо, але самі навчання пілотів ще не розпочалися.

Так Ігнат прокоментував заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який напередодні стверджував, що тренування українців на винищувачах F-16 уже почалося.

«Протягом тривалого часу мені доводилося, на жаль, спростовувати, що пілоти навчаються у США, в Європі. Раз на місяць з'являлася така новина, і доводилося ставити крапки над "і", тому що не треба давати якусь зайву надію. Ми маємо сьогодні надзвичайно гарні новини про те, що вже фактично є авіаційна коаліція. Низка країн буде готувати пілотів, деякі країни вже готові передавати нам винищувачі», — додав Ігнат.

Речник наголосив, що «старт дали» і вже є рішення про те, що Україна матиме F-16.

«Далі вже технічні моменти, процеси, наші представники постійно на контакті з нашими партнерами й вивчають моменти, коли і які групи пілотів поїдуть, і які будуть часові терміни. Процес почався», — зауважив він.

Ігнат зазначив, що Польща, Велика Британія та Франція погодилися надати свої майданчики для навчання українських пілотів. Також, за його словами, у коаліцію входять Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія та інші країни, які мають «гарні бази», щоб навчати на них льотчиків.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 уже почалося.