Міністр оборони ПАР Танді Модізе наполягала на тому, що країна не постачала зброю в Російську Федерацію. Вона привітала плани розслідувати звинувачення США у постачанні зброї до Росії.

Видання Bloomberg пише, що посол США в Південній Африці Рубен Брігеті викликав дипломатичний фурор 11 травня, коли заявив журналістам, що «ставить своє життя на кін», що російський вантажний корабель «Леді Р» забрав озброєння з військово-морської бази Саймонстаун в Кейптауні в грудні. У той час як уряд Південної Африки відкинув звинувачення і розкритикував його, президент Сиріл Рамафоса оголосив про незалежне розслідування для перевірки заяв.

Відповідаючи у вівторок, 23 травня, на питання, чи постачала Південна Африка зброю в Росію, міністр оборони Танді Модізе відповіла: «Ми цього не робили».

Раніше повідомлялося, що Південно-Африканська Республіка запросить російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС через Zoom, а не особисто, після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ.