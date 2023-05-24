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Український уряд ухвалив постанову про створення резерву держслужбовців для роботи на деокупованих територіях, повідомили у Мінреінтенграції.
Міністерство розробило цей документ спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) та Представництвом президента України в Криму.
Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, зможуть заповнити електронну анкету. Далі НАДС розгляне анкети і перевірить професійну підготовку кандидатів.
Пріоритетне право на посади матимуть:
Нагадаємо, Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.
Український уряд ухвалив постанову про створення резерву держслужбовців для роботи на деокупованих територіях, повідомили у Мінреінтенграції.
Міністерство розробило цей документ спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) та Представництвом президента України в Криму.
Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, зможуть заповнити електронну анкету. Далі НАДС розгляне анкети і перевірить професійну підготовку кандидатів.
Пріоритетне право на посади матимуть:
Нагадаємо, Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.