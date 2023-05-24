Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив, що має проблеми зі здоров'ям. Каже, що інформація про його хворобу — це лише «пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах».

Відео зі словами Лукашенка оприлюднив наближений до пресслужби самопроголошеного президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Там у мене аденовірус чи що там було? Аденовірус. Нічого», — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що така інфекція лікується за три дні, але у нього нібито не було часу на лікування, тому «все це накопичилося».

«Вмирати я не збираюся. Ви ще будете мучитися зі мною дуже довго», — резюмував самопроголошений президент.

Нагадаємо, Лукашенко не з'являвся в публічному просторі декілька днів. 9 травня самопроголошений президент був у Москві на параді з нагоди Дня Перемоги.

Після завершення параду він не пішов пішки разом із президентом рф володимиром путіним та іншими гостями з країн СНД до Олександрівського саду на покладання вінків, натомість його підвезли. Лукашенко також був відсутній на діловому сніданку. А ввечері на церемонії покладання вінків у Мінську на Площі Перемоги він не став говорити.