За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID український застосунок електронного врядування «Дія» буде впроваджуватись у трьох країнах.

Про це під час презентації «Дії» в американській столиці заявила адміністраторка агентства USAID Саманта Пауер, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що цими країнами стануть Колумбія, Косово та Замбія, й наголосила, що цей досвід матиме свої особливості в різних країнах.

— І ми продовжимо наше тісне партнерство з Україною, як шляхом подальшої підтримки розвитку «Дії», так і в сприянні партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій у всьому світі, – розповіла Саманта Пауер.

Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.