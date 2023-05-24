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За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID український застосунок електронного врядування «Дія» буде впроваджуватись у трьох країнах.
Про це під час презентації «Дії» в американській столиці заявила адміністраторка агентства USAID Саманта Пауер, повідомляє Укрінформ.
Вона зазначила, що цими країнами стануть Колумбія, Косово та Замбія, й наголосила, що цей досвід матиме свої особливості в різних країнах.
— І ми продовжимо наше тісне партнерство з Україною, як шляхом подальшої підтримки розвитку «Дії», так і в сприянні партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій у всьому світі, – розповіла Саманта Пауер.
Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.
За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID український застосунок електронного врядування «Дія» буде впроваджуватись у трьох країнах.
Про це під час презентації «Дії» в американській столиці заявила адміністраторка агентства USAID Саманта Пауер, повідомляє Укрінформ.
Вона зазначила, що цими країнами стануть Колумбія, Косово та Замбія, й наголосила, що цей досвід матиме свої особливості в різних країнах.
— І ми продовжимо наше тісне партнерство з Україною, як шляхом подальшої підтримки розвитку «Дії», так і в сприянні партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати більше цифрових трансформацій у всьому світі, – розповіла Саманта Пауер.
Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.