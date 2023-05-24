Львівська обласна військова адміністрація пропонує, щоб для паспортів-книжечок не було вимоги дублювати персональні дані російською мовою.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він пропонує не дублювати російською персональні дані на звороті при вклеюванні нової фотокартки чи виготовленні паперового паспорта. Цю пропозицію адміністрація надіслала до Верховної Ради, Офісу президента та Міністерства внутрішніх справ. Максим Козицький зазначив, що Львівська ОВА сподівається на підтримку цієї ініціативи від інших областей та держави.

— Уже 9 років pociя зазіхає на територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. 15 місяців триває повномасштабна війна. Гинуть найкращі сини та доньки України. Гинуть діти. Під обстрілами наші міста й села. А в паспортах українців досі є дублювання інформації мовою агресора. Це питання більше відкладати не можна, – наголосив Максим Козицький.

Раніше з такою пропозицією виступав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Повідомлялося, що він рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до паспорта старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами: українською та російською.