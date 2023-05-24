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Поліція знову почала розслідування потенційних порушень правил карантину експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. Раніше його вже визнавали винним у цьому.
Про це пише The Associated Press.
Там кажуть, що британські державні службовці доповіли про відвідування Джонсоном офіційної заміської резиденції премʼєр-міністра «Чекерс», а також про потенційні порушення в резиденції на Даунінг-стріт.
У поліції заявили, що оцінюють деталі, повʼязані з інцидентами, які сталися в період з червня 2020-го по травень 2021 року.
За інформацією офісу Джонсона, його дії «були законними й не порушували жодних правил щодо COVID».
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.
Поліція знову почала розслідування потенційних порушень правил карантину експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. Раніше його вже визнавали винним у цьому.
Про це пише The Associated Press.
Там кажуть, що британські державні службовці доповіли про відвідування Джонсоном офіційної заміської резиденції премʼєр-міністра «Чекерс», а також про потенційні порушення в резиденції на Даунінг-стріт.
У поліції заявили, що оцінюють деталі, повʼязані з інцидентами, які сталися в період з червня 2020-го по травень 2021 року.
За інформацією офісу Джонсона, його дії «були законними й не порушували жодних правил щодо COVID».
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.