Українські військові не заходили на територію Бєлгородської області рф під час операції російських добровольців.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За його словами, українські військові виконували допоміжну роль в операції: вони захищали кордон України на випадок російської контратаки. Водночас жоден український боєць не зайшов на російську територію.

У міноборони рф 23 травня звітували, що нібито розгромили та відкинули на територію України добровольців. За даними москви, вони начебто втратили понад 70 своїх бійців, 4 БМП та 5 позашляховиків. Однак, за даними джерела NYT, хоч у добровольців і є втрати, їх недостатньо, щоб вплинути на боєздатність угруповань.

У «російському добровольчому корпусі» заявляли, що за час операції в Бєлгородській області втрат у них немає.

Один із бійців легіону «Свобода росії» з позивним «Цезар» розповів журналістам, що 23 травня бойові дії тривали в Бєлгородській області. Також він зазначив, що вдалося досягнути цілі зі створення демілітаризованої зони між росією та Україною.

Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи, за версією російських ЗМІ, на кордоні тривав зпеклий бій.