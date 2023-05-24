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По всій Україні працює Система безоплатної правової допомоги (БПД), де надаються послуги юристів та адвокатів у разі домашнього насильства.
Про це повідомляє Координаційний центр із надання правової допомоги.
Система безкоштовної правової допомоги забезпечує допомогу юристів та адвокатів, а партнерські установи можуть надати психологічний супровід.
БПД – мережа бюро та дистанційних сервісів правової допомоги та отримання правових послуг по всій Україні.
Вони надають консультації, можуть допомогти з підготовкою документів та поданням заяв до правоохоронних органів.
«2022 року Нацполіція зафіксувала понад 250 тисяч звернень з приводу домашнього насильства. Очевидно, це не повна статистика, адже багато постраждалих замовчують свою проблему. Але важливо знати, що є ті, хто може допомогти захиститися від кривдника», — йдеться в повідомленні БПД.
Телефон контактного центру системи безкоштовної правової допомоги 0800213103 або можна звернутися до найближчого бюро.
Нагадаємо, що за домашнє насильство над двома жінками чоловіка засудили до двох років ув'язнення.
По всій Україні працює Система безоплатної правової допомоги (БПД), де надаються послуги юристів та адвокатів у разі домашнього насильства.
Про це повідомляє Координаційний центр із надання правової допомоги.
Система безкоштовної правової допомоги забезпечує допомогу юристів та адвокатів, а партнерські установи можуть надати психологічний супровід.
БПД – мережа бюро та дистанційних сервісів правової допомоги та отримання правових послуг по всій Україні.
Вони надають консультації, можуть допомогти з підготовкою документів та поданням заяв до правоохоронних органів.
«2022 року Нацполіція зафіксувала понад 250 тисяч звернень з приводу домашнього насильства. Очевидно, це не повна статистика, адже багато постраждалих замовчують свою проблему. Але важливо знати, що є ті, хто може допомогти захиститися від кривдника», — йдеться в повідомленні БПД.
Телефон контактного центру системи безкоштовної правової допомоги 0800213103 або можна звернутися до найближчого бюро.
Нагадаємо, що за домашнє насильство над двома жінками чоловіка засудили до двох років ув'язнення.