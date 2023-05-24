По всій Україні працює Система безоплатної правової допомоги (БПД), де надаються послуги юристів та адвокатів у разі домашнього насильства.

Про це повідомляє Координаційний центр із надання правової допомоги.

Система безкоштовної правової допомоги забезпечує допомогу юристів та адвокатів, а партнерські установи можуть надати психологічний супровід.

БПД – мережа бюро та дистанційних сервісів правової допомоги та отримання правових послуг по всій Україні.

Вони надають консультації, можуть допомогти з підготовкою документів та поданням заяв до правоохоронних органів.

«2022 року Нацполіція зафіксувала понад 250 тисяч звернень з приводу домашнього насильства. Очевидно, це не повна статистика, адже багато постраждалих замовчують свою проблему. Але важливо знати, що є ті, хто може допомогти захиститися від кривдника», — йдеться в повідомленні БПД.

Телефон контактного центру системи безкоштовної правової допомоги 0800213103 або можна звернутися до найближчого бюро.

Нагадаємо, що за домашнє насильство над двома жінками чоловіка засудили до двох років ув'язнення.