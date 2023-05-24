Українська розвідка повністю володіє інформацією, що відбувається в Бєлгородській області РФ, але офіційні заяви даватимуть тільки представники підрозділів організації «Російського добровольчого корпусу".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

Представник української розвідки зазначив, що повстанці - громадяни РФ і в їх діях значно більше легітимності, ніж у режиму Путіна, який фактично проводить внутрішню окупацію РФ.

— Українській розвідці відомо, що відбувається на Бєлгородщині, але офіційні заяви будуть давати представники самих підрозділів організації «РДК» і легіону «Свобода Росії». Що стосується подій на Бєлгородщині, то наразі з боку окупаційної влади там спостерігається паніка, хаос і невизначеність, — зазначив Андрій Юсов.

Андрій Юсов вважає, що дії російських добровольців можуть мати ланцюгову реакцію в інших регіонах Російської Федерації із залученням більшої кількості людей.

— Велика лояльність до представників «РДК», до легіону «Свобода Росії» від мешканців Бєлгородщини - сприйняття їхніх посилів, їхніх ключових повідомлень. І власне та евакуація, яка відбувалася, була не від представників РДК і Легіону, а почалась вона після завдання армією артилерійських ударів по помешканнях пересічних бєлгородців. Тому таке ставлення до окупаційної влади, — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що партизани за останні дні тричі атакували Білгородську область.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «‎смуги безпеки»‎ для захисту українців.

Водночас речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не заохочують Україну проводити атаки за межами своєї території. Але Україна сама має вирішувати, як проводити військові операції.