На тимчасово окупованій території Луганської області у Сватівському районі окупанти повісили чоловіка за проукраїнську позицію.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram.

Він зазначив, що під час деокупації територій будуть проводити ретельні стабілізаційні заходи.

Також він додав, що кожного ката та колаборанта покарання знайде.

«Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці», — повідомив Артем Лисогор.

Нагадаємо, що на звільнених територіях Харківщини знайшли тіла 534 вбитих цивільних.