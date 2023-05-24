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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Навпаки — ворог намагається посилитися на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Водночас нашим військам вдається потроху просуватися», — зазначила вона.
Маляр каже, що в місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. росіяни здійснюють заміну підрозділів. ЗСУ контролюють деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста.
За даними Генштабу, опублікованих у вечірньому зведенні 24 травня, на Бахмутському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступи в напрямку населеного пункту Іванівське, завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора.
Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Навпаки — ворог намагається посилитися на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Водночас нашим військам вдається потроху просуватися», — зазначила вона.
Маляр каже, що в місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. росіяни здійснюють заміну підрозділів. ЗСУ контролюють деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста.
За даними Генштабу, опублікованих у вечірньому зведенні 24 травня, на Бахмутському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступи в напрямку населеного пункту Іванівське, завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора.
Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.