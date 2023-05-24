Протягом цього дня, 24 травня, спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Однак це не вказує на те, що російсько-окупаційні війська слабшають.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Навпаки — ворог намагається посилитися на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Водночас нашим військам вдається потроху просуватися», — зазначила вона.

Маляр каже, що в місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. росіяни здійснюють заміну підрозділів. ЗСУ контролюють деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста.

За даними Генштабу, опублікованих у вечірньому зведенні 24 травня, на Бахмутському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступи в напрямку населеного пункту Іванівське, завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.