Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 205 720 військових, за останню добу 460 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:
Нагадаємо, втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 205 720 військових, за останню добу 460 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:
Нагадаємо, втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.