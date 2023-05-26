Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 205 720 військових, за останню добу 460 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:

3 796 танків (+1 за останню добу);

7 435 бойових броньованих машин (+3);

3 384 артилерійських систем (+25);

570 реактивних систем залпового вогню;

328 засобів протиповітряної оборони (+1);

310 літаків (+1);

296 гелікоптерів;

2 910 безпілотників оперативно-тактичного рівня(+3);

1 015 крилатих ракет;

18 кораблів;

6 161 автомобіль і автоцистерну (+13);

446 одиниць спеціальної техніки (+2).

Нагадаємо, втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.