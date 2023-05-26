Масштабні повені на півночі Італії завдали збитків на суму понад 7 мільярдів доларів

Уряд Італії виділив близько двох мільярдів євро на ліквідацію наслідків повеней в регіоні Емілія-Романья і реконструкцію північного регіону, повідомляє ANSA.

— Точної оцінки поки немає, але збиток становитиме понад сім мільярдів. Два мільярди, надані урядом є важливими і були спрямовані в основному на бізнес. Але загальний рахунок буде набагато вищим, – сказала заступник губернатора з питань цивільного захисту Ірен Пріоло.

Вона додала, що пошкодження цивільної інфраструктури є безпрецедентними.

Раніше повідомлялося, що в Італії 13 людей загинули і ще 13 тисяч були змушені покинути свої домівки після того, як понад 20 річок на півночі країни вийшли з берегів.