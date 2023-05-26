У Туреччині спустили на воду підводний човен нового типу Hızır Reis, який має можливість тижнями приховано працювати під водою без спливання на поверхню.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міноборони Туреччини.

«На верфі Гьольджук 25 травня 2023 року був спущений на воду другий підводний човен Hızır Reis нового типу. Вітаємо наші Військово-морські сили», — повідомило міністерство.

Як зазначає TRT Haber, перший підводний човен TCG Piri Reis (S-330), побудований на верфі Gölcük, був спущений на воду в березні 2021 року. У рамках проєкту 23 травня 2022 року за участю президента Реджепа Тайіпа Ердогана відбулася церемонія першого зварювання підводного човна TCG Hızır Reis та підводного човна TCG Selman Reis.

Оснащені повітряно-незалежною силовою установкою, підводні човни класу Reis матимуть можливість працювати під водою тижнями, не спливаючи на поверхню. Підводні човни цього типу мають довжину 68 метрів, вагу понад 2 тисячі тонн і вміщують 40 осіб.

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