Компанія Apple планує створити новий інтерфейс для iPhone, який показує таку інформацію, як зустрічі в календарі, погода та сповіщення у стилі дисплея розумного дому. Цей сервіс є частиною низки нових функцій, які з’являться в оновленні програмного забезпечення iOS 17.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих з проєктом, зображення з’являтиметься, коли iPhone заблоковано та розміщено горизонтально, працюючи так само, як спеціальні дисплеї від Google Alphabet та Amazon.com.

Ідея полягає в тому, щоб зробити iPhone більш корисними, коли він, наприклад, лежить на столі чи тумбочці.

Цей крок є частиною ширшого поштовху до вбудовування живої інформації в більше частин програмного забезпечення компанії. Новий піідхід також включає в себе інтерфейс для Apple Watch.

Новий вигляд є однією з кількох змін, запланованих для iOS 17 під кодовою назвою Dawn, яка буде випущена для споживачів пізніше в 2023 році.

Apple планує представити програмне забезпечення разом із гарнітурою змішаної реальності на Всесвітній конференції розробників 5 червня.

Агентство зазначає, що новий інтерфейс iPhone буде схожий на той, який з’явився в операційній системі Android у більш базовій формі в 2019 році. Amazon також давно пропонує таку опцію на своїх планшетах, дозволяючи їм переходити в режим, який нагадує інтерфейс її Echo.

Apple використовуватиме темний фон із яскравим текстом, щоб полегшити читання. Він базуватиметься на минулорічному запуску компанією віджетів на екрані блокування в рамках iOS 16, які дозволяють користувачам переглядати невеликі фрагменти інформації — наприклад, дані бірж, новини та температуру — під часом на екрані по вертикалі.

Також Apple працює над новим горизонтальним інтерфейсом для iPad, але вносити серйозні зміни в цей пристрій було повільніше. Новий екран блокування iPhone з iOS 16 ще не доступний на iPad, а віджети головного екрана, які були запущені в iOS 14, не з’явилися на планшеті до iPadOS 15.

У рамках iOS 17 Apple також планує значні зміни в додатку Wallet для iPhone і покращить його служби визначення місцезнаходження. З’явиться новий додаток для ведення журналу, створений для створення нотаток і посилення соціального елемента на пристрої.

Нагадаємо, компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.



