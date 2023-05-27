Компанія Apple планує створити новий інтерфейс для iPhone, який показує таку інформацію, як зустрічі в календарі, погода та сповіщення у стилі дисплея розумного дому. Цей сервіс є частиною низки нових функцій, які з’являться в оновленні програмного забезпечення iOS 17.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами людей, знайомих з проєктом, зображення з’являтиметься, коли iPhone заблоковано та розміщено горизонтально, працюючи так само, як спеціальні дисплеї від Google Alphabet та Amazon.com.
Ідея полягає в тому, щоб зробити iPhone більш корисними, коли він, наприклад, лежить на столі чи тумбочці.
Цей крок є частиною ширшого поштовху до вбудовування живої інформації в більше частин програмного забезпечення компанії. Новий піідхід також включає в себе інтерфейс для Apple Watch.
Новий вигляд є однією з кількох змін, запланованих для iOS 17 під кодовою назвою Dawn, яка буде випущена для споживачів пізніше в 2023 році.
Apple планує представити програмне забезпечення разом із гарнітурою змішаної реальності на Всесвітній конференції розробників 5 червня.
Агентство зазначає, що новий інтерфейс iPhone буде схожий на той, який з’явився в операційній системі Android у більш базовій формі в 2019 році. Amazon також давно пропонує таку опцію на своїх планшетах, дозволяючи їм переходити в режим, який нагадує інтерфейс її Echo.
Apple використовуватиме темний фон із яскравим текстом, щоб полегшити читання. Він базуватиметься на минулорічному запуску компанією віджетів на екрані блокування в рамках iOS 16, які дозволяють користувачам переглядати невеликі фрагменти інформації — наприклад, дані бірж, новини та температуру — під часом на екрані по вертикалі.
Також Apple працює над новим горизонтальним інтерфейсом для iPad, але вносити серйозні зміни в цей пристрій було повільніше. Новий екран блокування iPhone з iOS 16 ще не доступний на iPad, а віджети головного екрана, які були запущені в iOS 14, не з’явилися на планшеті до iPadOS 15.
У рамках iOS 17 Apple також планує значні зміни в додатку Wallet для iPhone і покращить його служби визначення місцезнаходження. З’явиться новий додаток для ведення журналу, створений для створення нотаток і посилення соціального елемента на пристрої.
Нагадаємо, компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.
Компанія Apple планує створити новий інтерфейс для iPhone, який показує таку інформацію, як зустрічі в календарі, погода та сповіщення у стилі дисплея розумного дому. Цей сервіс є частиною низки нових функцій, які з’являться в оновленні програмного забезпечення iOS 17.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами людей, знайомих з проєктом, зображення з’являтиметься, коли iPhone заблоковано та розміщено горизонтально, працюючи так само, як спеціальні дисплеї від Google Alphabet та Amazon.com.
Ідея полягає в тому, щоб зробити iPhone більш корисними, коли він, наприклад, лежить на столі чи тумбочці.
Цей крок є частиною ширшого поштовху до вбудовування живої інформації в більше частин програмного забезпечення компанії. Новий піідхід також включає в себе інтерфейс для Apple Watch.
Новий вигляд є однією з кількох змін, запланованих для iOS 17 під кодовою назвою Dawn, яка буде випущена для споживачів пізніше в 2023 році.
Apple планує представити програмне забезпечення разом із гарнітурою змішаної реальності на Всесвітній конференції розробників 5 червня.
Агентство зазначає, що новий інтерфейс iPhone буде схожий на той, який з’явився в операційній системі Android у більш базовій формі в 2019 році. Amazon також давно пропонує таку опцію на своїх планшетах, дозволяючи їм переходити в режим, який нагадує інтерфейс її Echo.
Apple використовуватиме темний фон із яскравим текстом, щоб полегшити читання. Він базуватиметься на минулорічному запуску компанією віджетів на екрані блокування в рамках iOS 16, які дозволяють користувачам переглядати невеликі фрагменти інформації — наприклад, дані бірж, новини та температуру — під часом на екрані по вертикалі.
Також Apple працює над новим горизонтальним інтерфейсом для iPad, але вносити серйозні зміни в цей пристрій було повільніше. Новий екран блокування iPhone з iOS 16 ще не доступний на iPad, а віджети головного екрана, які були запущені в iOS 14, не з’явилися на планшеті до iPadOS 15.
У рамках iOS 17 Apple також планує значні зміни в додатку Wallet для iPhone і покращить його служби визначення місцезнаходження. З’явиться новий додаток для ведення журналу, створений для створення нотаток і посилення соціального елемента на пристрої.
Нагадаємо, компанія Apple, виробник цифрової електроніки, має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення.