Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, яку створили в підтримку законопроєкту «Про інститут реєстрованих партнерств».

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський нагадав, що торік відповідав на петицію про одностатеві шлюби. Тоді він вказав, що за Конституцією шлюб може бути між жінкою та чоловіком, а в умовах воєнного стану Конституцію змінювати не можна.

Тому Мін'юсту доручили розробити законопроєкт про цивільні партнерства для людей, які не перебувають у шлюбі. Наразі міністерство все ще працює над документом.

Водночас 14 березня у парламенті зареєстрували законопроєкт №9103 «Про інститут реєстрованих партнерств». Він перебуває на розгляді в комітеті парламенту з питань правової політики. Згідно з відповіддю Зеленського, до документа є зауваження та пропозиції, що потребують доопрацювання.

Президент попросив спікера Верховної Ради також звернути увагу на питання, порушене в електронній петиції. Також Зеленський попросив звернути увагу на петицію й Кабмін, оскільки Мін'юст працює над схожим законопроєктом.

Раніше повідомлялось, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.