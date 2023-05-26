Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський нагадав, що торік відповідав на петицію про одностатеві шлюби. Тоді він вказав, що за Конституцією шлюб може бути між жінкою та чоловіком, а в умовах воєнного стану Конституцію змінювати не можна.
Тому Мін'юсту доручили розробити законопроєкт про цивільні партнерства для людей, які не перебувають у шлюбі. Наразі міністерство все ще працює над документом.
Водночас 14 березня у парламенті зареєстрували законопроєкт №9103 «Про інститут реєстрованих партнерств». Він перебуває на розгляді в комітеті парламенту з питань правової політики. Згідно з відповіддю Зеленського, до документа є зауваження та пропозиції, що потребують доопрацювання.
Президент попросив спікера Верховної Ради також звернути увагу на питання, порушене в електронній петиції. Також Зеленський попросив звернути увагу на петицію й Кабмін, оскільки Мін'юст працює над схожим законопроєктом.
Раніше повідомлялось, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський нагадав, що торік відповідав на петицію про одностатеві шлюби. Тоді він вказав, що за Конституцією шлюб може бути між жінкою та чоловіком, а в умовах воєнного стану Конституцію змінювати не можна.
Тому Мін'юсту доручили розробити законопроєкт про цивільні партнерства для людей, які не перебувають у шлюбі. Наразі міністерство все ще працює над документом.
Водночас 14 березня у парламенті зареєстрували законопроєкт №9103 «Про інститут реєстрованих партнерств». Він перебуває на розгляді в комітеті парламенту з питань правової політики. Згідно з відповіддю Зеленського, до документа є зауваження та пропозиції, що потребують доопрацювання.
Президент попросив спікера Верховної Ради також звернути увагу на питання, порушене в електронній петиції. Також Зеленський попросив звернути увагу на петицію й Кабмін, оскільки Мін'юст працює над схожим законопроєктом.
Раніше повідомлялось, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.