Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік українських спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися вчасно на Батьківщину.

Список опублікували на сайті Мінмолодьспорту.

До списку потрапили 236 спортсменів — футболісти, хокеїсти, баскетболісти, кіберспортсмени та представники інших видів спорту.

Зокрема, це колишній півзахисник збірної України Артем Громов, ексгравець ФК «Динамо» Владислав Кулач, нападник ХК «Кривбас» Дмитро Німенко, баскетболіст Олександр Кобець, капітан команди по CS:GO Monte Віктор Оруджев.

Оруджев у коментарі tribuna.com розповів, що зараз він бере участь у змаганнях, після яких повернеться до України. Він заявив, що Мінмолодьспорт «зробило дуже негарно», коли додало його до списку, але «це не змінить його любові до України».

«Якщо ми недостатньо робимо як організація і гравці, тоді не знаю хто робить достатньо (хоча цього ніколи не достатньо, доки ми не переможемо). Мейджор пропускати не можна було ніяк. Усім дякую за підтримку. Слава Україні», — сказав Оруджев.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують російську агресію проти України.