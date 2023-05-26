Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку.
«Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще — уламках ворожого залізяччя», — зазначив Лисак.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли ракетный удар по больницам Днепра.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Двоє людей загинули внаслідок удару. З трьома людьми досі немає зв'язку.
«Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще — уламках ворожого залізяччя», — зазначив Лисак.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли ракетный удар по больницам Днепра.