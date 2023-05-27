У Сполучених Штатах суд засудив до 18 років тюремного ув’язнення лідера ультраправого угруповання Oath Keepers («Хранителі присяги») Стюарта Родса за штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Наразі це найдовший термін ув’язнення за участь у тих заворушеннях.

Про це повідомляють CNN та BBC.

Прокуратура просила для Родса ув’язнення на 25 років. Його засудили за звинуваченнями у крамольній змові та інших злочинах.

За даними слідства, він координував дії з лідерами та іншими протестувальниками, які штурмували будівлю Капітолія.

Ще одного учасника заворушень Келлі Меггса, лідера відділення Oath Keepers у Флориді, засудили до 12 років в’язниці.

Суддя Аміт Мехта, який виніс вирок, сказав Родсу, що вважає його небезпечним.

«Наважуся сказати, містере Родс, і я ніколи не казав цього комусь іншому, кого я засудив: ви, сер, представляєте постійну загрозу та небезпеку для цієї країни, для республіканського устрою та самого фундаменту нашої демократії», — заявив Мехта.

Він наголосив, що крамольна змова є «одним із найсерйозніших злочинів, які може вчинити американець».

«Застосування сили є злочином проти уряду. Це злочин проти народу нашої країни», — додав Мехта.

Натомість Родс, колишній десантник армії США та юрист з освітою Єльського університету, вважає себе «політичним в’язнем» і наполягає на тому, що Oath Keepers стояли чинили опір людям, «які руйнують країну».

Лідер угрупування, що «жоден із членів його організації не брав участі в жодних боях» і що насильство на Капітолії було «вчинено іншими людьми».

«Я вважаю, що ця країна неймовірно розділена, і це судове переслідування — не лише мене, а й усіх учасників 6 січня — погіршує ситуацію», — наполягає Родс.

Нагадаємо, 71% американців вважають частково відповідальним за напад на Капітолій колишнього президента США Дональда Трампа.