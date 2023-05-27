Про це повідомляють CNN та BBC.
Прокуратура просила для Родса ув’язнення на 25 років. Його засудили за звинуваченнями у крамольній змові та інших злочинах.
За даними слідства, він координував дії з лідерами та іншими протестувальниками, які штурмували будівлю Капітолія.
Ще одного учасника заворушень Келлі Меггса, лідера відділення Oath Keepers у Флориді, засудили до 12 років в’язниці.
Суддя Аміт Мехта, який виніс вирок, сказав Родсу, що вважає його небезпечним.
«Наважуся сказати, містере Родс, і я ніколи не казав цього комусь іншому, кого я засудив: ви, сер, представляєте постійну загрозу та небезпеку для цієї країни, для республіканського устрою та самого фундаменту нашої демократії», — заявив Мехта.
Він наголосив, що крамольна змова є «одним із найсерйозніших злочинів, які може вчинити американець».
«Застосування сили є злочином проти уряду. Це злочин проти народу нашої країни», — додав Мехта.
Натомість Родс, колишній десантник армії США та юрист з освітою Єльського університету, вважає себе «політичним в’язнем» і наполягає на тому, що Oath Keepers стояли чинили опір людям, «які руйнують країну».
Лідер угрупування, що «жоден із членів його організації не брав участі в жодних боях» і що насильство на Капітолії було «вчинено іншими людьми».
«Я вважаю, що ця країна неймовірно розділена, і це судове переслідування — не лише мене, а й усіх учасників 6 січня — погіршує ситуацію», — наполягає Родс.
Нагадаємо, 71% американців вважають частково відповідальним за напад на Капітолій колишнього президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляють CNN та BBC.
Прокуратура просила для Родса ув’язнення на 25 років. Його засудили за звинуваченнями у крамольній змові та інших злочинах.
За даними слідства, він координував дії з лідерами та іншими протестувальниками, які штурмували будівлю Капітолія.
Ще одного учасника заворушень Келлі Меггса, лідера відділення Oath Keepers у Флориді, засудили до 12 років в’язниці.
Суддя Аміт Мехта, який виніс вирок, сказав Родсу, що вважає його небезпечним.
«Наважуся сказати, містере Родс, і я ніколи не казав цього комусь іншому, кого я засудив: ви, сер, представляєте постійну загрозу та небезпеку для цієї країни, для республіканського устрою та самого фундаменту нашої демократії», — заявив Мехта.
Він наголосив, що крамольна змова є «одним із найсерйозніших злочинів, які може вчинити американець».
«Застосування сили є злочином проти уряду. Це злочин проти народу нашої країни», — додав Мехта.
Натомість Родс, колишній десантник армії США та юрист з освітою Єльського університету, вважає себе «політичним в’язнем» і наполягає на тому, що Oath Keepers стояли чинили опір людям, «які руйнують країну».
Лідер угрупування, що «жоден із членів його організації не брав участі в жодних боях» і що насильство на Капітолії було «вчинено іншими людьми».
«Я вважаю, що ця країна неймовірно розділена, і це судове переслідування — не лише мене, а й усіх учасників 6 січня — погіршує ситуацію», — наполягає Родс.
Нагадаємо, 71% американців вважають частково відповідальним за напад на Капітолій колишнього президента США Дональда Трампа.