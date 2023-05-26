Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Там кажуть, що для провокації окупанти вдарять безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього вони оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин, звинувачуючи в цьому Україну.
«Щоб максимально приховати свої дії, рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ», — йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що мета цієї провокації — спонукати міжнародну спільноту до проведення детального розслідування, під час якого будуть зупинені всі бойові дії.
«Так рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті, вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Там кажуть, що для провокації окупанти вдарять безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього вони оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин, звинувачуючи в цьому Україну.
«Щоб максимально приховати свої дії, рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ», — йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що мета цієї провокації — спонукати міжнародну спільноту до проведення детального розслідування, під час якого будуть зупинені всі бойові дії.
«Так рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, в ніч проти 22 травня росіяни обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. В результаті, вранці відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, яка живила станцію.