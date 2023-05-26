У «найближчі години» росіяни готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Там кажуть, що для провокації окупанти вдарять безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього вони оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин, звинувачуючи в цьому Україну.

«Щоб максимально приховати свої дії, рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ», — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що мета цієї провокації — спонукати міжнародну спільноту до проведення детального розслідування, під час якого будуть зупинені всі бойові дії.

«Так рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», — зазначили в ГУР.