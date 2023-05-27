Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього «певні заходи».

Про це Василь Малюк сказав в інтерв’ю Дмитру Комарову.

«Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу», - сказав він.

За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.

Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та «інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі».

Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а «краще за всім цим спостерігати».

Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.