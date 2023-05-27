Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього «певні заходи».
Про це Василь Малюк сказав в інтерв’ю Дмитру Комарову.
«Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу», - сказав він.
За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.
Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та «інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі».
Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а «краще за всім цим спостерігати».
Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.
Нагадаємо, що вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня 2022 року. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалу двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.
Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього «певні заходи».
Про це Василь Малюк сказав в інтерв’ю Дмитру Комарову.
«Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу», - сказав він.
За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.
Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та «інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі».
Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а «краще за всім цим спостерігати».
Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.
Нагадаємо, що вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня 2022 року. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалу двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.