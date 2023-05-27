У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про використання в Україні історичної назви Грузії Сакартвело.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сайт ВР.

«Запровадити використання в Україні на офіційному рівні, офіційному листуванні та спілкуванні, а також у засобах масової інформації офіційної та історичної назви Сакартвело замість Грузія. Відповідно, грузинський народ (грузинів) називати – картвелами», – йдеться у проєкті постанови.

У пояснювальній записці сказано, що вже майже 15 років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським. Тому грузини просять використовувати історичну назву їх країни – Сакартвело.

«Варто відзначити, що назву Грузія використовують у світі близько 20-ти країн, в тому числі Україна. Більшість з цих країн, це – країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу. Грузією цю державу іменують у Росії, Грузія – це імперська назва, а той же переклад Georgia – результат перекладу з російської», – зазначено у пояснювальній записці.

Від назви Грузія в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія, пояснили ініціатори постанови.

«Більшість з них стали використовувати латинську назву Georgia, але варто відзначити, що єдина з цього переліку країн – Литовська Республіка, член Європейського Союзу та НАТО, з 2021 року якраз використовує назву Сакартвело. Відносини України з Грузією глибокі та багатогранні, проте одним з кроків додаткового зближення з боку України може бути, офіційне використання історичної назви Грузії – Сакартвело», – додали ініціатори постанови.

Нагадаємо, Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії Red Wings.