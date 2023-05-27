1 червня 2023 року у 4 областях України стартує пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС.
Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.
«Знаєш — успішно складаєш! Не знаєш — не допоможуть! З 1 червня стартує пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС у 4 областях».
Зазначається, що зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. Проєкт стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах можливий запуск «після врахування всіх нюансів», кажуть у міністерстві.
Стосовно змін, які запроваджуються:
Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.
1 червня 2023 року у 4 областях України стартує пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС.
Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.
«Знаєш — успішно складаєш! Не знаєш — не допоможуть! З 1 червня стартує пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС у 4 областях».
Зазначається, що зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. Проєкт стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах можливий запуск «після врахування всіх нюансів», кажуть у міністерстві.
Стосовно змін, які запроваджуються:
Нагадаємо, у застосунку «Дія» зʼявилася нова функція — заміна водійських прав. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС або користуватися лише цифровим документом.