У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по медзакладу. Наразі відомо про двох загиблих і 32 постраждалих
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. На той час було відомо про одного загиблого і 15 поранених.
Пізніше кількість жертв зросла до 30. 27 травня в місті оголошено день жалоби.
У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по медзакладу. Наразі відомо про двох загиблих і 32 постраждалих
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. На той час було відомо про одного загиблого і 15 поранених.
Пізніше кількість жертв зросла до 30. 27 травня в місті оголошено день жалоби.