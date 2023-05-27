ВООЗ зафіксувала 974 атаки росії на українські медустанови з початку повномасштабного рф нападу на Україну. Понад 800 нападів були здійснені з важкого озброєння.

Про це свідчать останні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, на які також посилається CNN.

За даними ВООЗ, із 974 атак 873 торкнулися медичних установ. Загалом з 24 лютого 2022 року напади на медичні заклади України призвели до щонайменше 101 смерті смертей і 136 поранень.

Напад росії на медичний заклад у Дніпрі 26 травня поки що не входить до даних ВООЗ чи кількості загиблих, враховуючи, що процес верифікації атак в організації займає деякий час. Остання атака на охорону здоров'я в Україні, зафіксована ВООЗ, сталася 7 травня 2023 року і зачепила мобільну клініку.

«ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров’я. Ці атаки не тільки вбивають і калічать, але й позбавляють людей терміново необхідної допомоги, ставлять під загрозу постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров’я», — заявила речниця ВООЗ доктор Маргарет Гарріс у заяві CNN.

Нагадаємо, вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Удар був нанесений по медустанові міста. На той час було відомо про одного загиблого і 15 поранених.

Пізніше кількість жертв зросла до 30. 27 травня в місті оголошено день жалоби.