У багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонської області спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності», - пишуть в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК «‎Вагнера». Силовикам, яких завезли на тимчасово окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.