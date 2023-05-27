П'ятий президент Петро Порошенко прокоментував передачу на озброєння ВМС ЗСУ катера «Буча». Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Героїчними зусиллями трудового колективу заводу «Кузня на Рибальському», а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, – завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою – «Буча», – пише Порошенко.

Він подякував всьому колективу заводу «Кузня на Рибальскому» і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.

«Вдячний Головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі – і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну», – пише Порошенко.

Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські і державні випробування.

«Буча» захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповідає Порошенко.

«Я і моя команда доклали максимум зусиль до фінансування цього красеня, який посилить нашу армію з моря. Русскій воєнний корабль, іді на…. Українському катеру «Буча» – сім футів під кілем!», – побажав Петро Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко за кордоном знайшов ще одну велику партію техніки для ЗСУ.