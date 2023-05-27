П'ятий президент Петро Порошенко прокоментував передачу на озброєння ВМС ЗСУ катера «Буча». Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Героїчними зусиллями трудового колективу заводу «Кузня на Рибальському», а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, – завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою – «Буча», – пише Порошенко.
Він подякував всьому колективу заводу «Кузня на Рибальскому» і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.
«Вдячний Головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі – і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну», – пише Порошенко.
Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські і державні випробування.
«Буча» захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповідає Порошенко.
«Я і моя команда доклали максимум зусиль до фінансування цього красеня, який посилить нашу армію з моря. Русскій воєнний корабль, іді на…. Українському катеру «Буча» – сім футів під кілем!», – побажав Петро Порошенко.
Нагадаємо, Порошенко за кордоном знайшов ще одну велику партію техніки для ЗСУ.
П'ятий президент Петро Порошенко прокоментував передачу на озброєння ВМС ЗСУ катера «Буча». Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Героїчними зусиллями трудового колективу заводу «Кузня на Рибальському», а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, – завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою – «Буча», – пише Порошенко.
Він подякував всьому колективу заводу «Кузня на Рибальскому» і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.
«Вдячний Головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі – і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну», – пише Порошенко.
Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські і державні випробування.
«Буча» захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповідає Порошенко.
«Я і моя команда доклали максимум зусиль до фінансування цього красеня, який посилить нашу армію з моря. Русскій воєнний корабль, іді на…. Українському катеру «Буча» – сім футів під кілем!», – побажав Петро Порошенко.
Нагадаємо, Порошенко за кордоном знайшов ще одну велику партію техніки для ЗСУ.