Ввечері 27 травня за клопотанням прокуратури у судді, який приблизно опівночі 26 травня скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, примусово відібрали біологічні зразки.

Про це нам повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Біологічні зразки, які відібрали у судді, вже направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом.

На сторінці у Facebook Максимець написала, що сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою.

«У разі, якщо цей орган визнає доводи прокурорів обґрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутися до суду і клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу», — пояснила вона.