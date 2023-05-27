На Бахмутському напрямку минулої доби, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре безрезультатно наступали. Водночас загалом їхня наступальна активність знижена. росіяни зробили ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вчора та сьогодні там немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

«Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», — зазначила Маляр.

Вона уточнила, що зниження наступальної активності окупантів зумовлене тим, що триває заміна та перегрупування їхніх військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

Наразі українські військовослужбовці контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак», додала Маляр.

Нагадаємо, Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута, а 93-тя ОМБр Холодний Яр – фото.