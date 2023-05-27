Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, вчора та сьогодні там немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.
«Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», — зазначила Маляр.
Вона уточнила, що зниження наступальної активності окупантів зумовлене тим, що триває заміна та перегрупування їхніх військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.
Наразі українські військовослужбовці контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак», додала Маляр.
Нагадаємо, Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута, а 93-тя ОМБр Холодний Яр – фото.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, вчора та сьогодні там немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.
«Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», — зазначила Маляр.
Вона уточнила, що зниження наступальної активності окупантів зумовлене тим, що триває заміна та перегрупування їхніх військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.
Наразі українські військовослужбовці контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі «Літак», додала Маляр.
Нагадаємо, Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута, а 93-тя ОМБр Холодний Яр – фото.