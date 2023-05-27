Перша група з близько 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині. Очікується, що програма триватиме 10-12 тижнів.

За його словами, для близько 200 військовослужбовців у п’ятницю розпочався загальновійськовий інструктаж у Графенворі та Хоенфельсі.

"Цей інструктаж включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю батальйонів, які протистоять один одному", - розповів речник Пентагону.

При цьому інші 200 українських військових почали тренуватися як заправляти та обслуговувати танки, сказав полковник Гарн.

Раніше група із 65 українських солдатів завершила навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома. Загалом США натренували вже понад сім тисяч українських військових.