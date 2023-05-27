Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запропонувала збільшити тариф на електроенергію для населення.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Зараз українці платять 1,44 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць до 250 кВт/год включно, і 1,68 гривні за 1 кВт/год, якщо споживають на місяць понад 250 кВт/год. НКРЕКП пропонує підвищити тариф до 2,88 грн/кВт-год.

Регулятор зазначає, що таке підвищення допоможе покращити фінансові показники «Енергоатому» і «Укргідроенерго», коштом яких покривається різниця між ринковою і фактичною ціною електроенергії.

Нагадаємо, щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень.