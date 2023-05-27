Сьогодні, 27 травня, у Каштановому сквері в Миколаєві 27 відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових 36-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Члени громадської організації «Вірні завжди» продавали зроблені власноруч прикраси, обереги, іграшки, смаколики.

Гроші від продажу будуть використані на підтримку звільнених з полону бійців бригади. Участь в акції взяли близько 100 членів організації.

Нагадаємо, за рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців «‎Азовсталі», близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі.