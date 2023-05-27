Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не вважає проблемою спілкування російською мовою, бо мова є механізмом, за допомогою якого можна працювати по психіці російських військових.

Свою думку він висловив в інтерв’ю DW.

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи змінив голова ОВА свою позицію стосовно спілкування російською мовою, Віталій Кім відповів, що не бачить в цьому проблеми, адже може вільно спілкуватись декількома мовами однаково.

«Я розмовляв російською мовою, тому що так було зручніше для нашого регіону. Це було зрозуміло для росіян, тому що ми працювали і по психіці росіян теж, ми атакували їх. Тому це було потрібно. Українську мову я знаю зі школи, в мене була чудова вчителька Валентина Володимирівна. Коли я знаю 2-3 мови приблизно однаково, то мені байдуже, якої мовою розмовляти, тому я не бачу в цьому проблеми. Через мову я не буду більшим чи меншим українцем. Це особиста моя думка», - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.