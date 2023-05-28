Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що неможливо піти в наступ на регіон зі сторони Кінбурнської коси, але загрозу не відкидає.

Про це він сказав в інтерв’ю DW.

«Загроза нападу з Кінбурнської коси існує, але вона маловірогідна. Зараз майже щодня саме звідти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади. Слава Богу, жертв мало, поранених теж мало, але це відбувається майже щодня. Я вважаю, що неможливо з тієї сторони зробити якийсь наступ на нашу сторону, але ми повинні бути готові до всього. Саме з цієї доктрини ми виходимо: маємо зробити все, навіть розуміючи, що це малоймовірно», - сказав Віталій Кім.

Як повідомлялось, на Кінбурнській косі у Миколаївській області наразі живе близько 100 людей, однак стосовно цього точно «підтвердженої інформації немає».

Нагадаємо, в українській розвідці натякнули, що звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів можна очікувати вже влітку 2023 року.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що на Кінбурнській косі в окупантів склалася «суїцидальна патова ситуація». Він прогнозує, що невдовзі на там може статися ще один «жест доброї волі» росіян.

Як відомо, у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу щодо звільнення цієї території, військова операція проводиться у режимі тиші.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі Збройні сили продовжують завдавати вогневого ураження по окупантам на півострові. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Кінбурнській косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».