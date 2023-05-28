З 1 липня 2022 року, коли Україна запровадила візовий режим для Росії, лише 37 громадян країни-агресора отримали візу на в’їзд.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

— Для громадян Російської Федерації діє візовий режим. Тільки маючи візу та підтверджуючи мету свого перебування в Україні — вони можуть перетнути кордон, — розповів він.

Станом на початок травня, візу на в’їзд отримали лише 37 громадян Росії, серед яких 25 осіб — жінки та діти.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликає ввести візи для громадян Росії. Вона вважає, що рішення російського диктатора скасувати візи викличе невдоволення серед грузинів.