Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) повідомила про видалення 1,4 млн постів у соціальних мережах в рамках двомісячного розслідування ймовірної дезінформації.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на західні ЗМІ.

Китайський регулятор кіберпростору закрив 67 тис акаунтів у соціальних мережах і видалив сотні тисяч постів у період з 10 березня по 22 травня.

Починаючи з 2021 року, Китай націлився на мільярди акаунтів у соціальних мережах, намагаючись «очистити» свій кіберпростір і полегшити владі контроль над ним.

Під час останньої кампанії були видалені акаунти в популярних китайських соціальних мережах, зокрема WeChat, Douyin і Weibo, які підпадають під категорію «власних медіа» — термін, що в широкому сенсі означає акаунти, які публікують новини та інформацію, але не є державними або схваленими державою.

За даними CAC, з 67 тис акаунтів, які були назавжди закриті, майже 8 тис були видалені за «поширення фейкових новин, чуток і шкідливої інформації».

Близько 930 тис інших акаунтів зазнали менш суворих покарань — від видалення всіх підписників до призупинення або скасування привілеїв на отримання прибутку.

Також в рамках окремої кампанії регулятор нещодавно закрив понад 100 тис акаунтів, які нібито спотворювали інформацію про ведучих новин і медіа-агентства, щоб протистояти зростанню кількості фейкових новин в Інтернеті, що поширюються за допомогою технологій штучного інтелекту.

Крім того, CAC заявив, що його остання кампанія була спрямована на майже 13 тис фальшивих військових акаунтів з такими назвами, як «Командування Червоної армії Китаю», «Китайські антитерористичні сили» і «Ракетні війська стратегічного призначення».

Ще близько 25 тис інших акаунтів були націлені на державні установи, такі як центри контролю і профілактики захворювань і державні науково-дослідні інститути.

Майже 187 тис були покарані за те, що видавали себе за засоби масової інформації, а понад 430 тис нібито пропонували професійні консультації або освітні послуги, не маючи відповідної професійної кваліфікації.

Агентство зазначає, що Пекін часто заарештовує громадян і піддає цензурі акаунти за публікацію або обмін фактичною інформацією, яка вважається чутливою або критичною щодо Комуністичної партії, уряду або військових, особливо коли така інформація стає вірусною.

Нагадаємо, Лі Хуей, спецпредставник Китаю щодо «врегулювання» війни в Україні, під час турне Європою закликав західних політиків віддати Росії окуповані українські території.