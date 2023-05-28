Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перемін на виборах. За офіційними даними, він отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%.

Про це пише «Радіо Свобода».

Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах президента Туреччини.

Глава держави зазначив, що «Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи».

28 травня в Туреччині відбувалось голосування на другому турі президентських виборів.

Виборчі дільниці в країні закрилися о 17:00 за київським часом. Невдовзі після цього були опубліковані перші результати підрахунків голосів.

Дані підрахунку 98,38% бюлетенів, які наводить агентство Anadolu, що користується інформацією Вищої виборчої ради Туреччини, свідчать, що Ердоган отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%. Відрив між ними становить трохи більше чотирьох відсотків. Явка виборців склала 85,6%.

Ердоган вже особисто оголосив про свою перемогу.

«З Божою допомогою, будемо гідні вашої довіри», — цитує президента Deutsche Welle з посиланням на інформаційну агенцію AFP. «69-річний Ердоган править країною протягом двох десятиліть. У 2003-2014 роках він був прем’єр-міністром, після чого став першим обраним народом, а не парламентом, президентом», — нагадує DW.