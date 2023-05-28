Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перемін на виборах. За офіційними даними, він отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%.
Про це пише «Радіо Свобода».
Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах президента Туреччини.
Глава держави зазначив, що «Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи».
28 травня в Туреччині відбувалось голосування на другому турі президентських виборів.
Виборчі дільниці в країні закрилися о 17:00 за київським часом. Невдовзі після цього були опубліковані перші результати підрахунків голосів.
Дані підрахунку 98,38% бюлетенів, які наводить агентство Anadolu, що користується інформацією Вищої виборчої ради Туреччини, свідчать, що Ердоган отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%. Відрив між ними становить трохи більше чотирьох відсотків. Явка виборців склала 85,6%.
Ердоган вже особисто оголосив про свою перемогу.
«З Божою допомогою, будемо гідні вашої довіри», — цитує президента Deutsche Welle з посиланням на інформаційну агенцію AFP.
«69-річний Ердоган править країною протягом двох десятиліть. У 2003-2014 роках він був прем’єр-міністром, після чого став першим обраним народом, а не парламентом, президентом», — нагадує DW.
Нагадаємо, опонентом Реджепа Таїпа Ердогана був 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію — найстарішу у Туреччині, лідером якої був і засновник сучасної Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перемін на виборах. За офіційними даними, він отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%.
Про це пише «Радіо Свобода».
Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах президента Туреччини.
Глава держави зазначив, що «Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи».
28 травня в Туреччині відбувалось голосування на другому турі президентських виборів.
Виборчі дільниці в країні закрилися о 17:00 за київським часом. Невдовзі після цього були опубліковані перші результати підрахунків голосів.
Дані підрахунку 98,38% бюлетенів, які наводить агентство Anadolu, що користується інформацією Вищої виборчої ради Туреччини, свідчать, що Ердоган отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу — 47,90%. Відрив між ними становить трохи більше чотирьох відсотків. Явка виборців склала 85,6%.
Ердоган вже особисто оголосив про свою перемогу.
«З Божою допомогою, будемо гідні вашої довіри», — цитує президента Deutsche Welle з посиланням на інформаційну агенцію AFP.
«69-річний Ердоган править країною протягом двох десятиліть. У 2003-2014 роках він був прем’єр-міністром, після чого став першим обраним народом, а не парламентом, президентом», — нагадує DW.
Нагадаємо, опонентом Реджепа Таїпа Ердогана був 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію — найстарішу у Туреччині, лідером якої був і засновник сучасної Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.