В ніч проти 29 травня під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136». З них 3 були знищені в небі над Миколаївською областю.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ще 1 ворожий дрон був ліквідований над Одещиною.

Повідомляється, що уламки збитого дрона влучили у портову інфраструктуру Одеси, спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ворожий ударний БПЛА «Shahed-131/136».