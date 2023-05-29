Ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів військових об'єктів на території Сирії біля столиці країни Дамаска.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Хоча ізраїльські військові, як правило, не коментують конкретні удари в Сирії, вони визнали, що за останнє десятиліття здійснили сотні бойових вильотів проти груп, що підтримуються Іраном, які намагаються закріпитися в країні.
Як заявляють спостерігачі за військовими діями опозиції «Сирійська обсерваторія з прав людини», що базуються у Великій Британії, це стало 17-м нападом Ізраїлю на сирійську територію з початку року.
У ЦАХАЛ зазначають, що атакують партії зброї, які, як вважається, призначаються для цих угруповань, серед яких ліванська «Хезболла».
Крім того, авіаудари, що приписуються Ізраїлю, неодноразово наносилися сирійськими системами ППО, зазначається в публікації.
Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що у неділю ізраїльські авіаудари уразили цілі у Дамаску, при цьому про поранених у результаті атаки даних немає.
Агентство Сирії SANA інформує, що військові літаки ВПС Ізраїлю запустили свої ракети з Голанських висот по ряду об'єктів у Дамаску та його околицях.
Також агентство з посиланням на військове джерело повідомило, що сирійські ППО відреагували на ізраїльські удари, збивши кілька ракет. Тут варто зазначити, що Сирія регулярно заявляє про перехоплення ізраїльських ракет, хоча військові аналітики сумніваються у таких твердженнях.
Сирійське державне ЗМІ заявило, що об'єктам, які зазнали нападу, було завдано «матеріальних збитків».
Нагадаємо, Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж для двох своїх компаній, які розробляють системи боротьби з дронами. Ці системи можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.
Ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів військових об'єктів на території Сирії біля столиці країни Дамаска.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Хоча ізраїльські військові, як правило, не коментують конкретні удари в Сирії, вони визнали, що за останнє десятиліття здійснили сотні бойових вильотів проти груп, що підтримуються Іраном, які намагаються закріпитися в країні.
Як заявляють спостерігачі за військовими діями опозиції «Сирійська обсерваторія з прав людини», що базуються у Великій Британії, це стало 17-м нападом Ізраїлю на сирійську територію з початку року.
У ЦАХАЛ зазначають, що атакують партії зброї, які, як вважається, призначаються для цих угруповань, серед яких ліванська «Хезболла».
Крім того, авіаудари, що приписуються Ізраїлю, неодноразово наносилися сирійськими системами ППО, зазначається в публікації.
Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що у неділю ізраїльські авіаудари уразили цілі у Дамаску, при цьому про поранених у результаті атаки даних немає.
Агентство Сирії SANA інформує, що військові літаки ВПС Ізраїлю запустили свої ракети з Голанських висот по ряду об'єктів у Дамаску та його околицях.
Також агентство з посиланням на військове джерело повідомило, що сирійські ППО відреагували на ізраїльські удари, збивши кілька ракет. Тут варто зазначити, що Сирія регулярно заявляє про перехоплення ізраїльських ракет, хоча військові аналітики сумніваються у таких твердженнях.
Сирійське державне ЗМІ заявило, що об'єктам, які зазнали нападу, було завдано «матеріальних збитків».
Нагадаємо, Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж для двох своїх компаній, які розробляють системи боротьби з дронами. Ці системи можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.