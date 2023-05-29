Хоча ізраїльські військові, як правило, не коментують конкретні удари в Сирії, вони визнали, що за останнє десятиліття здійснили сотні бойових вильотів проти груп, що підтримуються Іраном, які намагаються закріпитися в країні.

Як заявляють спостерігачі за військовими діями опозиції «Сирійська обсерваторія з прав людини», що базуються у Великій Британії, це стало 17-м нападом Ізраїлю на сирійську територію з початку року.

У ЦАХАЛ зазначають, що атакують партії зброї, які, як вважається, призначаються для цих угруповань, серед яких ліванська «Хезболла».

Крім того, авіаудари, що приписуються Ізраїлю, неодноразово наносилися сирійськими системами ППО, зазначається в публікації.

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що у неділю ізраїльські авіаудари уразили цілі у Дамаску, при цьому про поранених у результаті атаки даних немає.

Агентство Сирії SANA інформує, що військові літаки ВПС Ізраїлю запустили свої ракети з Голанських висот по ряду об'єктів у Дамаску та його околицях.

Також агентство з посиланням на військове джерело повідомило, що сирійські ППО відреагували на ізраїльські удари, збивши кілька ракет. Тут варто зазначити, що Сирія регулярно заявляє про перехоплення ізраїльських ракет, хоча військові аналітики сумніваються у таких твердженнях.

Сирійське державне ЗМІ заявило, що об'єктам, які зазнали нападу, було завдано «матеріальних збитків».