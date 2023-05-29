В Одесі уламки ворожого дрона-камікадзе, збитого протиповітряною обороною ЗСУ, під час падіння потрапили на територію портової інфраструктури. Відбулася пожежа, яка вже була загашена.

Так, регіон у ніч проти 29 травня зазнав чергової атаки ударними дронами типу Shahed. При цьому ППО відбивала удари та знищувала повітряні цілі противника.

Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури міста.

«Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано», - розповів Братчук.

Інформація щодо масштабу руйнувань уточнюється, додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136». З них 3 були знищені в небі над Миколаївською областю.