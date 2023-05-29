В червні запрацюють по два дитячі садочки у кожному районі Миколаєва.

Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Петрой, йдеться у статті «НикВести» «Укриття та обмежена кількість дітей: Коли та як працюватимуть дитсадки Миколаєва?».

За його словами, після відкриття декількох садочків в кожному з районів міста влада планує поступово до 1 вересня відкривати й інші – по завершенню робіт з облаштування там укриттів.

Рішення про відкриття дитячих садочків 24 травня ухвалив й виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Працювати зможуть лише ті заклади, які після усіх робіт пройшли обстеження комісії, до складу якої входять співробітники профільних управлінь та департаментів міської ради, ДСНС, поліції, а також Держпродспоживслужби, розповів Анатолій Петров. Після обстеження заклад має отримати акт, який фактично є дозволом використовувати облаштоване приміщення як укриття.

Водночас в місті частково працюють сім дитячих садочків, які не мають укриттів, розповідає керівниця управління освіти Ганна Личко. Вихователі зустрічаються з дітьми старшого дошкільного віку двічі на тиждень по дві години. Таке навчання відбувається у присутності батьків. У випадку повітряної тривоги вони разом з дітьми залишають територію закладу і проходять у найближче укриття, каже Ганна Личко. Такий варіант навчання – спільний проєкт Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ в межах ініціативи «Спільно до навчання».

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради збирається облаштувати укриття в пʼяти дитячих садочках та одному ліцеї міста. На ці роботи загалом планується витратити понад 7,5 мільйонів гривень.