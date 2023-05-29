Пошкоджений дитсадок після обстрілу Миколаєва в ніч проти 27 квітня 2023 року

Російськими обстрілами пошкоджено 38 з 74 закладів дошкільної освіти Миколаєва.

Про це повідомила керівняця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, йдеться у статті «НикВести» «Укриття та обмежена кількість дітей: Коли та як працюватимуть дитсадки Миколаєва?».

За її словами, у постраждалих дитсадках вибито вікна та двері, пошкоджені дахи, зруйновані стіни, паркани, дитячі альтанки та ігрові споруди.

— Повністю зруйнованих закладів дошкільної освіти немає, – додала Ганна Личко.

Орієнтовна сума збитків наразі складає 46 мільйонів 486 тисяч 780 гривень, повідомили в міському управлінні освіти.

Відновлювати пошкоджені дитсадки планують коштом міського бюджету. На ці потреби вже виділено понад 7 мільйонів гривень, каже Ганна Личко. Водночас, зазначає вона, у відновленні допомагають й міжнародні організації: Save the Children, ЮНІСЕФ, Міжнародна організація з міграції IOM Ukraine та Фонд Уоренна Баффета.

Нагадаємо, у червні запрацюють по два дитячі садочки у кожному районі Миколаєва.